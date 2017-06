(photo : Anaëlle Verzaux)

Les politiques, tous des pourris ? Non, pas tout à fait, nous avons rencontré quelques oiseaux rares. Un exemple ? Hubert Wulfranc, le maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, dans la banlieue de Rouen, en Seine-Maritime.

Ses mots ont bouleversé la France entière lors de l’assassinat du Père Hamel le 26 juillet, vous vous souvenez ? Sa vraie émotion et sa totale sincérité ont touché le cœur profond du pays. Aujourd’hui, maire communiste depuis 2002, Hubert Wulfranc est candidat aux législatives ce dimanche sur une liste « gauche de résistance ». PCF, Ensemble !, EELV, France Insoumise, Gauche Démocratique et Sociale, plus des militants du NPA et de la gauche du PS… bref, toute la gauche est là. Un oiseau rare ou au contraire le modèle d’une résistance possible ? Anaëlle Verzaux l’a rencontré en pleine campagne dans la fête de la ville.

Gauche de résistance

Hier encore, être de gauche était une façon agréable d’être de droite. Aujourd’hui, la gauche est exsangue après des années de duperie et de trahison. Il faut préciser, dire « gauche de gauche », ou dire « gauche radicale », ou encore « la vraie gauche ». Mais même ces béquilles ne suffisent plus. Ici, la liste s’appelle « gauche de résistance » et ces mots n’ont pas perdu leur sens. Saint-Étienne-du-Rouvray est une ville ouvrière où depuis longtemps cohabitent et luttent ensemble les communistes et les catholiques. Dans cette ville d’immigration espagnole et portugaise, l’Action Catholique Ouvrière et le Parti Communiste de la « main tendue » ont créé une culture politique encore présente et vivante, comme l’ont montrés les habitants face au drame qui les a frappés en juillet dernier. La tolérance au fait religieux, y compris l’Islam aujourd’hui, a permis de développer la solidarité face aux adversaires essentiels.

Un reportage à Saint-Étienne-du-Rouvray d’Anaëlle Verzaux.

Les différentes séquences du reportage :



01. Le maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, un drôle d’oiseau

Programmation musicale :

Les Barbeaux : Soleil