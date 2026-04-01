Rencontre avec Francesca Albanese qui publie son rapport sur la torture en Palestine (vidéo et radio. Durée : 24’53)

Francesca Albanese : « Israël a reçu un permis de torturer les Palestiniens »

Le

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Francesca Albanese : « Israël a reçu un permis de torturer les Palestiniens »
par Là-bas si j'y suis

Cages de fer, attaques de chiens, tortures à l’électricité, viols collectifs avec matraques ou barres de fer, intestins éclatés…

À Genève, le 21 mars, la rapporteuse spéciale des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés FRANCESCA ALBANESE a présenté son dernier rapport « TORTURE ET GÉNOCIDE » dans les territoires palestiniens occupés.

Pas seulement bavures ou revanche, mais méthode systématique contre les Palestiniens dans les prisons mais aussi hors des lieux de détention, y compris sur des mineurs. Il ne s’agit pas d’une dérive mais d’une logique qui s’exerce sur les corps comme sur les conditions de vie.

Le rapport précise : « la torture est une caractéristique structurelle du génocide en cours commis par Israël et, plus largement, de l’apartheid colonial de peuplement ».

Le rapport a été contesté par plusieurs gouvernements occidentaux et rejeté par les autorités israéliennes qui condamnent un « agenda obsessionnel et haineux visant à délégitimer l’État d’Israël ».

Génocide, torture ou peine de mort, la radio publique France Info reste courageusement neutre concernant Francesca Albanese, la présentant comme « encensée par certains, attaquée par d’autres » [1].

Même si les sondages indiquent qu’une large majorité de Français (74 %) sont favorables à des sanctions contre Israël, le monde médiatico-politique défend la politique de Nétanyahou.

Il faut rappeler qu’en février dernier le ministre des affaires étrangères Jean-Noël Barrot avait demandé la démission de Madame Albanese en s’appuyant sur des propos tronqués, ISRAËL L’ENNEMI COMMUN DE L’HUMANITÉ [2].

Si la France soutient officiellement la Cour pénale internationale, aucune mesure n’a été prise pour interpeller Nétanyahou et son ancien ministre Yoav Gallant, visés par un mandat d’arrêt depuis le 24 novembre 2024.

À Ramallah, en Cisjordanie, le 31 mars 2026, devant les bureaux de la Croix-Rouge, des manifestants protestent contre un projet de loi approuvé par le Parlement israélien qui autoriserait l’exécution de Palestiniens reconnus coupables d’actes terroristes ayant entraîné la mort (photo : Zain Jaafar/AFP)

Si la cause palestinienne a des soutiens à travers le monde, c’est sans commune mesure avec le puissant lobby pro-israélien. Depuis longtemps la HASBARA constitue la stratégie de communication et de propagande d’Etat d’Israël à destination de l’étranger. [3].

Seule l’Espagne, qui vient de mettre un terme aux fonctions de son ambassadeur en Israël, s’oppose à la politique de Nétanyahou.

Embargo sur les armes, soutien humanitaire à Gaza… En juillet 2025, selon un sondage officiel, 82 % de l’opinion espagnole estimait qu’Israël commet un génocide.

Comme pour renforcer le rapport de Francesca Albanese, Israël a adopté le 30 mars une loi pour la peine de mort par pendaison qui cible uniquement les Palestiniens. Une loi d’apartheid ethnique introduite par les députés d’extrême droite membres de la coalition qui soutient Nétanyahou.

Devant les caméras, le ministre de la sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a offert le champagne.

(photo : Itay Cohen)

Un badge a été édité pour l’occasion.

Daniel Mermet

Écouter l'émission version radio

Francesca Albanese : « Israël a reçu un permis de torturer les Palestiniens »
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entretien : Daniel Mermet
réalisation : Jonathan Duong
montage : Jeanne Lorrain
son : Sylvain Richard
merci à : Giuditta Ricci du Cinélux à Genève,
Christophe Cotteret, réalisateur du film Nations désunies. Proche-Orient. L’ONU dans la tourmente (2024)
et Pierre Antoni de Libradio

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Notes

[2Accusation lancée par le ministre français des affaires étrangères JEAN-NOËL BARROT suite à une citation truquée et diffusée par la députée CAROLINE YADAN, députée macroniste des Français en Israël. Vidéo postée par HILLEL NEUER de UN WATCH (ONG contre l’antisémitisme et les « préjugés anti-israéliens à l’ONU »). Une cinquantaine de députés français avait demandé la démission de Francesca Albanese. Elle n’a pas cessé de répéter que son discours « visait les pays qui ont armé Israël, ainsi que les médias et les algorithmes des réseaux sociaux qui ont amplifié le discours génocidaire ». Le 19 février 2026, au dîner annuel du CRIF, le premier ministre Sébastien LECORNU maintient la demande de démission pour emploi du mot « génocide ». Le 22 février, Jean-Noël Barrot fait machine arrière sans pourtant reconnaître son incompétence et sa lâcheté.

[3UN WATCH (animé par Hillel NEUER), en lien avec NGO Monitor, basée à Jérusalem et qui travaille à délégitimer les ONG internationales, Congrès juif mondial, Anti-Defamation League, American Jewish Commitee, Conseil représentatif des institutions juives de France, Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (en Suisse romande), ELNET, Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis.

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  • Chaque mardi, Olivier Besancenot raconte les chansons de notre histoire Marvin Gaye : « What’s Going On » Abonnés

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  • « Il faudra déterrer et fusiller Halimi » Accès libre

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    C’est un message au sujet de Gisèle Halimi publié par Quentin Deranque, le jeune militant catholique d’extrême droite tabassé à mort le 12 février à Lyon par des antifas.

    On se souvient : émotion générale, médias en larmes, accusation unanime de l’antifascisme, minute de silence à l’Assemblée nationale le 17 février.

    Or le site Mediapart vient d’avoir accès à des milliers de posts publiés sous pseudo par Quentin Deranque. Il se confirme qu’il était un fervent catholique traditionaliste et aussi un raciste et un antisémite acharné. « Moi je soutiens Adolf mais chacun son truc », écrit-il, ou bien « TND » pour « Total Nigger Death » (mort totale des nègres). Et des centaines de posts du même genre, comme Simone Veil qualifiée de « salope meurtrière ».

    Et donc ce message concernant l’avocate Gisèle Halimi : « il faudra déterrer et fusiller Halimi ».

    Des propos aussi cinglés ne justifient pas une mise à mort aussi lâche mais on est loin de la figure angélique du martyr brandie par son milieu fasciste. Figure reprise et exploitée par beaucoup de réseaux et de médias comme par une grande partie du monde politique.

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    Il y seize ans, juste avant le printemps, Jean Ferrat prenait son dernier train. Ma France, Ma Môme, Potemkine, La Montagne… ses chansons courent toujours dans les rues. En voilà d’autres, plus inattendues, avec plein d’archives à déguster en attendant le temps des cerises qui ne devrait plus tarder.

  • Le grand meeting de Sarah Knafo à Paris. REPORTAGE VIDÉO Le meeting de Sarah Knafo, souriante et facho Accès libre

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    9 mars : grand meeting de Sarah Knafo, candidate d’extrême droite à la mairie de Paris

    C’est gentil, c’est cucul, c’est facho.

    Oui, finis le bruit des bottes et les ordres virils. Voilà le raciste cool, le suprémaciste sympa, le nazi feel good. Même RECONQUÊTE !, le nom de son propre parti, jugé trop sulfureux, n’apparaît pas dans sa campagne. Tout est naïf et coloré dans le Paris de Sarah, une ville heureuse !

    La députée européenne Sarah Knafo n’évoque surtout pas le groupe dont elle est vice-présidente, Europe des nations souveraines, le groupe d’extrême droite le plus extrémiste du parlement européen, encore plus radical que le PFE (Patriotes pour l’Europe) marqué par des grands noms comme Viktor Orbán, Geert Wenders, Matteo Salvini ou Jordan Bardella.

    Non, l’Europe des nations souveraines de Sarah Knafo, c’est la force la plus radicale, directement liée à l’AFD, le parti néo-nazi allemand qui monte, franchement raciste, franchement antisémite.

    Tout ça est connu, rien de secret. Est-ce ignoré ou approuvé par son public ? Plus de 3 000 spectateurs venus l’applaudir ce lundi 9 mars au Dôme de Paris à la porte de Versailles.

    Tout s’est bien passé jusqu’à ce qu’un petit groupe de manifestants pacifiques soit brutalement exfiltré par une milice privée, frappés et menottés au sol.

    Mais le facho must go on !

    Marième et Jeanne vous racontent tout ça…

  • Pour un front antifasciste au second tour ! Accès libre

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    Gérard Mordillat persiste et enfonce le clou ! Un seul objectif aux élections municipales des 15 et 22 mars : battre la droite et l’extrême droite. Pour Gérard Mordillat, il n’y a qu’une solution pour atteindre cet objectif : que toutes les listes de gauche qui dépasseront 10 % des suffrages exprimés au soir du premier tour fusionnent pour affronter, unies, la droite et l’extrême droite.

Une sélection :

Chaque mardi, Olivier Besancenot raconte les chansons de notre histoire Renaud : « Son bleu » AbonnésVoir

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En ce mois de novembre 1994, François Mitterrand est toujours président de la République, pour quelques mois encore.

Depuis quatorze ans, le nombre de chômeurs a doublé, bondissant de 1 376 000 en 1980 à 2 605 000 en 1994. La création des « Restos du cœur » en 1985 a rendu visibles et concrètes les conséquences du « tournant de la rigueur » adopté par le gouvernement de Pierre Mauroy en 1983. La ratification du traité de Maastricht en 1992 a entériné la soumission de la politique économique et sociale à des « critères de convergence » budgétaires. La conversion des socialistes au capitalisme néolibéral a précipité la désindustrialisation du pays et la destruction de centaines de milliers d’emplois.

C’est donc en novembre 1994, à la toute fin des deux septennats de celui qu’il a naguère soutenu, que Renaud publie son onzième album, À la Belle de Mai, sur laquelle figure cette chanson, Son bleu. L’une des préférées de Renaud, paraît-il, que vous raconte aujourd’hui Olivier Besancenot.

Bougre de merdre UBUESQUE UBU Accès libreLire

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C’est une évidence, Donald TRUMP a pris UBU comme modèle. TRUMP, c’est UBU et UBU, c’est TRUMP. Et la France doit en être fière car UBU a été créé en France, UBU est un produit français, on l’oublie trop. Nous avons Notre-Dame, Napoléon et le camembert mais, MERDRE ! nous avons aussi le père UBU. Il est temps que Macron exige des indemnisations pour une telle exploitation de notre patrimoine.

Laurent Mauduit, « Enquête sur l’extrême droite et les milieux d’affaires » (La Découverte) Collaborations AbonnésVoir

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La France est à un point de bascule. Pour la première fois depuis Vichy, notre démocratie est menacée de l’intérieur, la responsabilité est collective mais la responsabilité des milieux d’affaires est écrasante, dit Laurent Mauduit. Longtemps responsable des pages économiques du Monde puis co-fondateur de Mediapart, il se consacre à des enquêtes. Cette fois, il s’intéresse à ce bon vieux couple : extrême droite et milieux d’affaires.

Le front anti-Zucman déchaîné Accès libreVoir

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Les médias cherchent à augmenter toujours plus leur audience, les élus font tout pour séduire leurs électeurs. Mais il arrive que la majorité des médias et la majorité des élus s’opposent à la majorité des citoyens.

C’est ce qui vient d’arriver avec la taxe Zucman. Selon toutes les enquêtes, plus de 80 % de l’opinion s’est déclarée favorable à l’instauration d’un impôt plancher de 2 % sur les très hauts patrimoines qui échappent à l’impôt sur le revenu, soit 1 800 personnes disposant de plus de 100 millions d’euros.

C’est l’idée que défend inlassablement l’économiste Gabriel Zucman depuis des mois. Rien de révolutionnaire, rien d’anticapitaliste, une simple affaire de justice et d’égalité. Pourtant, malgré le consensus populaire, une majorité de droite et d’extrême droite a rejeté ce projet de loi.

De même, la plupart des médias se sont déchaînés pour défendre ces quelques super-privilégiés comme le bon chien de garde défend son maître.

Et alors ? Le peuple a pris la rue en réclamant l’abolition des privilèges ? En promenant quelques têtes de milliardaires au bout d’une pique ?