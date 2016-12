La vérité sur la déclaration de François Hollande

Personne ne comprend la joie de François Hollande depuis qu’il a annoncé qu’il ne serait pas candidat à sa succession à l’Élysée. Ah, le bonheur de sortir de tout ça ! Ah, ne plus entendre chaque jour la voix de Manuel Valls, ne plus sentir l’haleine de Gattaz, ne plus devoir embrasser les joues molles d’Angela Merkel, ne plus ramper devant les mafieux du CAC 40 et obéir aux crétins cyniques de Bruxelles, quelle joie !

Ne plus être obligé de se teindre les cheveux, de rentrer le ventre et de déjeuner avec Laurent Joffrin. Ah, se mettre à l’aquarelle ou à la viole de gambe, rester au lit jusqu’à midi, apprendre à se faire cuire un œuf, se balader en survêt, se mettre à la pétanque, s’occuper d’un ciné-club, ou alors partir en camionnette avec Julie vendre merguez et pizzas sur les marchés et sur les plages. Oh, c’est pas les idées qui manquent. D’ailleurs il s’est déjà acheté un Opinel. Ce qu’il voudrait surtout, c’est découvrir la France enfin, découvrir le monde avec ses pieds. Son grand rêve, c’est de se faire accepter au bistrot du coin. Il se voit arriver au comptoir : « —Salut tout le monde ! — Salut François ! Alors t’as vu, notre présidente Marine parle à la télé ce soir. — Ah, oui, Marine, c’est qui ça ? » Depuis des mois, toutes les nuits il rêve de ça. Il va compter les jours jusqu’au mois de mai. Des entailles au couteau dans le bois de son bureau à l’Élysée. Avec l’Opinel. Ah, ne plus entendre la voix de Valls ! En fait ne cherchez pas, c’est ça qui l’a décidé. Ca et les joues molles d’Angela. LÀ-BAS