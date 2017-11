[EXTRAIT] Le culte du corps, à la vie, à la mort (2/2)

« Vous dansez Mademoiselle ?… vous êtes charmante, on doit vous le dire souvent… Oh, mais vous êtes musclée !… Ah, vous êtes championne de bodybuilding ? Ah, je me disais aussi… Et dans la vie, vous faites quoi ?… pardon ? Thanato… euh… thanatopractrice ?… euh, le truc sur des cadavres ?… vous les maquillez… vous les préparez… vous les videz de leur sang ?… euh… et ben, bonne soirée, euh… je sais même pas votre prénom… Déborah ?… Et ben au revoir Déborah ! »

Voilà comment ça a commencé (ou presque). Sauf que Dillah, notre courageux grand reporter, n’est pas parti en courant. À quoi ressemble une journée dans la vie de Déborah ? Voici la seconde partie [35’51].

Seconde partie du reportage de Dillah Teibi.

Écoutez le reportage par chapitres :

Au XIXème siècle, il n’était pas rare de prendre en photo une personne récemment décédée, comme un dernier souvenir. Les corps étaient alors préparés, embaumés et habillés pour cette dernière image, qui était parfois la seule photographie qui allait rester d’un enfant par exemple, à une époque où la mortalité infantile était encore élevée :











Merci à Déborah, Didier et Stéphane.

Programmation musicale :

Jacques Higelin : Je suis mort qui, qui dit mieux

Ricet Barrier : L’enterrement