[EXTRAIT] Ça se passe comme ça chez McDonald’s (2/2)

Il y a la prise de la Bastille, la Révolution d’Octobre, Mai 68, Jaurès, Che Guevara et Mélenchon, les grands moments, les grands tribuns mais il y a aussi le McDo de Villefranche-de-Rouergue. Là, ils sont sept en grève, ou plutôt ils sont six ; le septième s’est fait licencier, et c’est pour ça qu’ils sont en grève depuis le 23 août. Combat d’arrière-garde ? Peu importe, ils ont déjà gagné. Toute lutte est une victoire. Bien sûr, c’est mieux si on gagne, mais oser lutter, c’est déjà une victoire, ils ont compris que rien n’a jamais été obtenu autrement que par la lutte, la révolution révolutionne d’abord ceux qui font la révolution ! Il faut les soutenir. Ils sont en grève depuis 58 jours. Prenez le temps d’écouter ce reportage de SOPHIE SIMONOT en deux parties. Vous verrez, à la fin, rien ne vaut la vie !

Seconde partie du reportage à Villefranche-de-Rouergue de Sophie Simonot.

Les différentes séquences du reportage :

Le salariés du MacDonald’s de Villefranche-de-Rouergue sont en grève depuis le 23 août dernier. Pour les aider, vous pouvez adresser vos dons à l’adresse :

Union Locale CGT

26 rue Durand de Montlauzeur

12 200 Villefranche-de-Rouergue

contact : ulcgtviro@orange.fr

Merci à Quentin, Gaëtan, Lorelyne, Laura, Nicolas, Sylvère et Donovan.

Programmation musicale :

The Hill Brothers : Junk Food

Daniel Johnston : McDonald’s On The Brain

Tim Dup : La Vie Ne Vaut Rien