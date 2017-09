Le répondeur, c’est reparti !

Édouard Philippe affirme que les trois quarts des bénéficiaires de contrats aidés sont en échec six mois après la fin de leurs contrats. Faux. Le Premier ministre prend les chiffres et les conclusions qui l’arrangent. Inefficaces, ces contrats aidés ? En fait, seulement la moitié des bénéficiaires de contrats aidés se retrouve au chômage six mois après la fin de leur contrat. Et si on se limite aux contrats aidés en entreprise, ce chiffre tombe à 29%. Trop chers pour la collectivité, ces contrats ? Pas vraiment, si on les compare au coût du CICE par emploi créé, comme vous allez le voir.