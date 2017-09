Rencontres, débats, musiques, surprises. Rendez-vous samedi 16 et dimanche 17 septembre à la Fête de l’Humanité, halle Léo Ferré, à partir de 11h. Quatorze heures d’émissions en public, diffusées en direct et en accès libre sur la-bas.org.

AU PROGRAMME :

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

11h : dans les archives photo de l’Humanité. Avec Danielle Tartakowsky, historienne, et Gérard Mordillat, cinéaste, écrivain

12h : contre Macron, mais comment ? Avec André Chassaigne, député PCF du Puy-de-Dôme, et Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord

12h30 : l’Allemagne, un modèle ? Avec Bruno Odent, journaliste à l’Humanité, Heinz Bierbaum, ouvrier (métallurgie), syndicaliste, porte-parole de Die Linke et Pascal Delwit, professeur de sciences politique à l’Université libre de Bruxelles

13h15 : les vieux, cet or gris. Avec Anne-Sophie Pelletier, aide médico-psychologique à l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) Les Opalines de Foucherans (Jura), Albert Papadacci, délégué syndical CGT Korian, José Polard, psychanalyste et président de l’association « EHPAD’côté-Les pas de côté » et Bernadette Paul-Cornu, codirigeante du groupe « Familles Solidaires » et spécialiste de l’habitat partagé et accompagné

13h45 : les quartiers oubliés. Avec Philippe Rio, maire PCF de Grigny (Essonne), Hamé du groupe La Rumeur et Assa Traoré du collectif « Vérité et justice pour Adama »

14h30 : Thomas Sankara. Avec Rosa Moussaoui, journaliste à l’Humanité, Bruno Jaffré, auteur de Thomas Sankara : la liberté contre le destin, un recueil de discours de Thomas Sankara (éditions Syllepse, 2017), et Abdoulaye Traoré, guitariste, membre du groupe Debademba.

Suivi de Debademba (musique) à 14h50.

15h : des molécules pour qu’on s’encule ! Les combats d’Act Up. Avec Christophe Mathias et Xavier Joly de l’association Act Up

15h30 : victoire pour les GM&S ? Avec les salariés de GM&S Industry de La Souterraine et Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis.

Suivi de Labess (musique) à 16h30.

17h : des JO à Paris, pour quoi faire ? Avec Marie-George Buffet, députée PCF de Seine-Saint-Denis, ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports, David Garcia, journaliste, et Frédéric Viale, membre du collectif NON aux JO 2024.

HK (musique) à 18h.

18h15 : il y a cent ans, octobre 1917. Avec Sophie Wahnich, historienne, auteure de la préface du livre Octobre 17 | La Révolution trahie : un retour critique sur la Révolution russe, de Daniel Bensaïd (éditions Lignes, 2017)

18h45 : les ordonnances Travail. Avec Gérard Filoche, membre du Bureau national du Parti socialiste, et Anthony Gratacos, chef d’entreprise

19h15 : Didier Porte

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

11h : Aude Lancelin reçoit Emmanuel Todd dans La Guerre des idées , pour son dernier livre Où en sommes-nous ? Une esquisse de l’histoire humaine (éditions du Seuil, 2017)

12h15 : le Manifeste des œuvriers. Avec Charles Silvestre, vice-président des Amis de l’Humanité et Bernard Lubat, musicien, co-auteurs avec Roland Gori du Manifeste des œuvriers (Actes Sud, 2017). Suivi de Lubat (musique) à 12h45

13h : la Tour abolie. Avec Gérard Mordillat, cinéaste, écrivain, auteur du livre La Tour abolie (éditions Albin Michel, 2017)

13h30 : Volo (musique), puis Karpatt (musique) à 13h45.

14h : que sont-ils devenus ? Avec Hubert Wulfranc, ancien maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, député PCF de Seine-Maritime

14h30 : Philippe Martinez, secrétaire général de la Confédération Générale du Travail (CGT).

15h : Maax (musique)

15h30 : le dérèglement climatique. Avec François Gemenne, chercheur en géopolitique de l’environnement et Clémence Dubois, du mouvement 350.org

16h30 : Sidi Wacho (musique)