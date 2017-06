(photo : Dillah Teibi)

Ruffin député ? Mais pourquoi député seulement, nous on veut RUFFIN PRÉSIDENT ! Nous, on le connaît bien, quand Ruffin sera président, c’est sûr, « y faudra plus nous négliger, c’est nous qu’on sera les pédégés ! » Alors dimanche, dans la Somme, VOTEZ RUFFIN ! Comme député, il apprendra toutes les ficelles du métier. Au plus tard dans cinq ans, RUFFIN sera notre président et ce sera cigares et homards pour tous !

Premier volet d’un reportage de Dillah Teibi à Amiens.

Écoutez le reportage par chapitres :



01. Ils ont l’argent ? On a les gens !

Programmation musicale :

Raoul de Godewarsvelde : Quand Les Cigares…