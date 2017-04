Emission du 2 juin 2011 , par

Avec les Indignés de Barcelone, en Espagne. Vous avez vu le chômage ? Le logement ? Et la façon dont on traite les roms, oh la la, c’est terrible. Terrible oui, mais bon, vous savez, on fait ce que l’on peut. Il faut être réaliste, parfois. Et puis tout n’est pas noir : le Cac 40 augmente, lui. Et vous avez vu, ces Indignés, qui se réunissent sur les places, en Espagne ? Oh oui. Mais ... ils se réunissent, oui, c’est bien. Mais pour quoi faire ?