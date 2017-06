Comment renouveler (vraiment) la politique

Vous êtes plutôt révolution zapatiste ou Révolution Macron en marche ? François Cusset, envoyé spécial du Monde diplo au Chiapas, nous donne les clefs d’un vrai renouvellement des pratiques politiques. Celles mises en œuvres depuis plus de vingt ans par le mouvement zapatiste, « l’expérience d’autogouvernement à large échelle la plus durable de l’histoire moderne sur la Terre. »

En France, le président Macron nous promet pour dimanche un renouvellement du personnel politique grâce aux députés En Marche ! « issus de la société civile ». Davantage de femmes certes, mais l’Assemblée nationale sera-t-elle réellement plus démocratique et représentative ? Pas vraiment, quand on voit que ces « candidats issus de la société civile » sont surtout des cadres supérieurs et des chefs d’entreprise, quand ils ne sont pas tout simplement dans le sérail politique depuis longtemps, sans jamais avoir été élus pour l’instant. À la veille du second tour des législatives, le sociologue Étienne Ollion a enquêté, avec Julien Boelaert et Sébastien Michon sur les députés, ces professionnels de la politique.

Claire Lecoeuvre s’inquiète du devenir de l’agriculture biologique : de plus en plus loin des valeurs qui sont au fondement du bio, l’industrie agroalimentaire et la grande distribution tentent de récupérer le bio, une niche de marché à rentabiliser.

Frondes syndicales, manifestations, luttes sociales en Afrique du Sud. Le mot d’ordre : « Zuma doit tomber ». À la tête d’un parti politique historique, le Congrès National Africain (ANC) de Nelson Mandela, le président sud-africain Jacob Zuma a perdu tout le crédit du combat contre l’apartheid à cause du tournant néo-libéral opéré dans les années 1990. Héritiers d’une histoire de luttes et d’émancipation, les Sud-Africains veulent passer d’une « liberté de papier » à une liberté réelle, en se libérant de ses libérateurs, nous raconte Sabine Cessou.

01. François Cusset : au Chiapas, l’expérience d’autogouvernement la plus longue de l’histoire moderne

Au début des années 1990, le soulèvement zapatiste incarnait une option stratégique : changer le monde sans prendre le pouvoir. L’arrivée au gouvernement de forces de gauche en Amérique latine, quelques années plus tard, sembla lui donner tort. Mais, du Venezuela au Brésil, les difficultés des régimes progressistes soulèvent une question : où en est, de son côté, le Chiapas ?

02. Claire Lecoeuvre : le bio, nouvelle niche de marché à rentabiliser

Démarche vertueuse en termes d’emploi, d’utilisation des ressources et de santé publique, l’agriculture biologique progresse rapidement en France. Alléchées, l’industrie agroalimentaire et la grande distribution entendent bien s’emparer de ce marché. Au risque d’en effacer les fondements en faisant pression sur la Commission européenne pour réduire les exigences de qualité.

03. Étienne Ollion : les députés, ces professionnels de la politique

Adeptes du cumul des mandats et de l’embauche de leurs proches comme assistants, nombre de parlementaires français symbolisent cette « caste » de politiciens professionnels avec laquelle le président de la République a promis d’en finir. Mais en quoi consiste cette professionnalisation ? Retraçant les trajectoires des députés depuis les années 1970, une enquête éclaire cette question d’un jour nouveau.

04. Sabine Cessou : en Afrique du Sud, Zuma doit tomber

Coup dur pour l’Afrique du Sud : fin mai, General Motors annonce son retrait du pays. Mille cinq cents emplois directs sont menacés et plusieurs milliers d’autres sont indirectement en jeu. Cette décision n’est qu’une illustration du trou d’air que traverse la première économie du continent. Sur fond de tensions sociales, de corruption et de violence, le pays de Nelson Mandela cherche un nouveau souffle.

